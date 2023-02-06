Оккупанты пытаются окружить город, но мы противодействуем: Зеленский о ситуации в Бахмуте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Отдельно сегодня отмечу бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады. Я благодарю вас, воины, за вашу храбрость и несгибаемость, за очень нужную Украине стойкость", - глава страны.

Президент поблагодарил каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает это противодействие.

"Особое внимание - Бахмуту. Нашей защите, попыткам оккупанта окружить город и сломать там нашу оборону. Противодействуем", - говорится в заявлении.

Напомним, что Бахмут и район украинские военные готовили к обороне раньше времени. Эта местность имеет определенные особенности рельефа – город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что всю прошлую неделю российские военные пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, но получили отпор.

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