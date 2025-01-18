Окупанти намагаються охопити Покровськ та наблизитись до його околиць, - ЗСУ

Росіяни докладають максимальних зусиль, щоб охопити Покровськ Донецької області. Окупанти намагаються наблизитись до околиць міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".
"Противник зосереджує зусилля та вводить в бій додаткові резерви. Незважаючи на втрати, намагається зберігати темпи просування з метою охоплення Покровська та наближення до його околиць", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, українські військові протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.
Загалом, за добу на Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного та Янтарного.
"Тривають важкі бої в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Котлиному, Петропавлівці та Нововасилівці", - констатували в ОСУВ "Хортиця".
Покровський напрямок залишається одним з важчих на фронті. За минулу добу, 17 січня, за даними Генштаба, зафіксовано 174 бойових зіткнення. Загалом ЗСУ зупинили 79 атак окупантів на цьому напрямку за добу.
Додамо, що 17 січня у деяких медіа та в соцмережах розповсюджувалася інформація, що російські окупанти нібито зайшли у Покровськ. Однак ці дані не відповідають дійсності.
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