Оккупанты пытаются охватить Покровск и приблизиться к его окрестностям, - ВСУ

"Противник сосредотачивает усилия и вводит в бой дополнительные резервы. Несмотря на потери, пытается сохранять темпы продвижения с целью охвата Покровска и приближения к его окрестностям", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинские военные противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

В общей сложности, за сутки на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Зверового, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного и Янтарного.

"Продолжаются тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Котлином, Петропавловке и Нововасильевке", - констатировали в ОСГВ "Хортица".