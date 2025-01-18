В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію, що росіяни нібито зайшли в Покровськ

У п'ятницю ввечері, 17 січня, у деяких медіа та в соцмережах розповсюджувалася інформація, що російські окупанти нібито присутні у Покровську. Однак ці дані не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ОСУВ "Хортиця".

Військові зазначили, що оперативна обстановка на Покровському напрямку дійсно залишається найбільш складною на лінії зіткнення. Проте бої тривають на підступах до агломерації, а Сили оборони у свою чергу протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Водночас інформація щодо присутності противника у Покровську - не відповідає дійсності.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що через офіційні інформаційні канали надаються лише перевірені та виважені дані про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту, які постійно уточнюються та надаються для інформування суспільства.

"Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога. Переконливо просимо користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України", - закликали військові.