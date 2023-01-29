Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках,- Генштаб

Протягом доби росіяни завдали 24 удари з РСЗВ по населених пунктах поруч з лінією зіткнення. Є постраждалі й загиблі серед цивільних.

Зазначається, що загроза авіаційних та ракетних ударів по території України наразі є високою.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах", - пише пресслужба.

Ситуація на напрямках:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині;

обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині; на Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;

ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині; на Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині;

противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині; на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області;

вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка. на Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області;

окупантами обстріляно Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині;

від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині; на Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Досягнення наших героїв

Протягом доби наша авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу ворога й ще 2 удари по живій силі, озброєнню й військовій техніці.

Підрозділи ракетних військ й артилерія нанесли удар по 2 радіолокаційних станціях росіян й складу боєприпасів.