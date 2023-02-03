Окупанти намагаються інтегрувати захоплені райони в РФ завдяки псевдогромадським рухам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначає Центр, окупаційна влада та їх вище керівництво незадоволені темпами примусової паспортизації і мобілізації на тимчасово окупованих територіях України, проте це не так легко зробити.

"Реальність виявилась протилежною - мешканці тимчасово окупованих територій чудово усвідомлюють, що РФ є ворогом, відмовляються від російських "паспортів" і виїжджають, щоб уникнути мобілізації. Зрадників виявилось набагато менше, ніж розраховував агресор - та й ті вже встигли усвідомити, що РФ розглядає їх лише як ресурс, яким можна пожертвувати, щойно виникне така потреба", - підкреслює ЦНС.

Тож, численні втрати окупантів та неефективна діяльність місцевих колаборантів змушують росіян шукати нові методи залучення українців до війни проти їх власної країни. Як метод вони використовують не лише примус, а й пропаганду "рускаго міра".

"Так, 27 січня відбулася зустріч гауляйтера ТОТ Запорізької області Євгена Балицького із патріархом РПЦ Кирилом Гундяєвим. За нашими даними, на зустрічі обговорювалось питання конфіскації майна християнських громад окупованої частини Запорізької області та передача його російській православній церкві, яка завжди була одним із найпотужніших рупорів антиукраїнської пропаганди", - розповідає Центр.

Крім сектантської промивки мізків, якою займається РПЦ, колаборанти також інтенсифікують діяльність російської організації ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії авіації й флоту), яка бере початок ще за радянських часів.

"Зокрема, 27 січня гауляйтер ТОТ Криму Аксьонов зустрівся з очільником ДОСААФ Криму Поповим, щоб обговорити активізацію діяльності в АР Криму та на ТОТ Запорізької й Херсонської областей. За допомогою ДОСААФ колаборанти планують мілітаризувати українських дітей. Кожна дитина, що піде до "російської школи", які створюються на окупованих територіях, буде піддана ідеологічній промивці мізків, що мають виховати манкуртів, які в майбутньому воюватимуть проти України", - уточнює Центр.

Водночас Кремль створює поле "громадянського сектору" за допомогою ручних громадських організацій, які відповідають за залучення місцевих до ініціатив ворога. Так, нещодавно на окупований схід України приїжджала Юлія Дрожжина - депутат держдуми РФ, яка курує російськими студентськими загонами й очолювала "штаб волонтерів Путіна" під час так званих виборів президента Росії у 2018 році.

"Приїздила окупантка не просто так, а для налагодження координації мереж "громадських рухів", які РФ розгортає на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в окупованих регіонах Луганської області діє вже понад 65 "громадських організацій", які залучені до ідеологічної обробки місцевого населення. Усі ці організації фінансуються напряму з федерального бюджету РФ, а деякі з них мімікрують під гуманітарні цілі. Серед них:

"Луганское региональное отделение всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы". В окупованих районах Луганської області "учасники руху" - це переважно завезені з РФ "волонтери", які в брендованому одязі створюють масовку для заходів гауляйтерів й імітують підтримку місцевих;

"Луганское региональное отделение ВОД добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры - медики". Пропагандисти не приховують, що на захоплених територіях рух займається звезенням російських лікарів для лікування окупантів, обстеженням українських дітей для подальшої депортації й заміщенням місцевих лікарів, які залишили регіон через російську агресію;

"Представительство российского союза молодежи в ЛНР";

"Региональное отделение российского движения детей и молодежи в ЛНР";

"Луганский штаб Всероссийского проекта #Мывместе".

Центр повідомляє, що, за даними окупаційної адміністрації РФ, на тимчасово окупованих територіяї Луганської області проживає понад 570 тисяч осіб молодого віку (до 35 років), у т. ч. 231 тисяча осіб - на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року.

"Справжня мета кремлівських рухів - створити мережу пропагандистських осередків на зразок комсомолу. Таким чином Москва розраховує знищити самоідентифікацію цілого покоління українців, що згідно з міжнародним правом є актом геноциду", - наголошує Центр національного спротиву.