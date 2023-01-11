Окупанти намагалися наступати у Куп'янському районі, - ОВА

У вівторок, 10 січня, російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ у Куп'янському районі Харківської області. Але ворог отримав відсіч та відступив з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч", - розповів він.

Як повідомлялось, у вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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