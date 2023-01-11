Оккупанты пытались наступать в Купянском районе, - ОВА

Во вторник, 10 января, российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Но враг получил отпор и отступил с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор", - рассказал он.

Как сообщалось, во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову с РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.