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Оккупанты пытались наступать в Купянском районе, - ОВА

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Харьков, Среда 11 января 2023 09:37
Оккупанты пытались наступать в Купянском районе, - ОВА Фото: оккупанты пытались наступать в Купянском районе Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 10 января, российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Но враг получил отпор и отступил с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор", - рассказал он.

Как сообщалось, во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову с РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.

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