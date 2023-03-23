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Окупанти намагалися атакувати Одеську область із Су-35 з напрямку Чорного моря, - ОК "Південь"

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Четвер 23 березня 2023 22:37
Окупанти намагалися атакувати Одеську область із Су-35 з напрямку Чорного моря, - ОК "Південь" Фото: Окупанти намагалися атакувати Одеську область із Су-35 з напрямку Чорного моря (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер увечері, 23 березня, російські окупанти намагалися атакувати Одеську область із Су-35 із напрямку Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова в Telegram.

"Близько 21:30 ворог намагався атакувати Одеську область російськими винищувачами Су-35 із напрямку Чорного моря", - заявив він.

Назаров зазначив, що сили та засоби української ППО зі 100% результативністю збили обидві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня".

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. Протягом дня зафіксовано 68 "прильотів" із різних видів зброї.

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