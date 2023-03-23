Оккупанты пытались атаковать Одесскую область с Су-35 с направления Черного моря, - ОК "Юг"

В четверг вечером, 23 марта, российские оккупанты пытались атаковать Одесскую область с Су-35 с направления Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram .

"Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 с направления Черного моря", - заявил он.

Назаров отметил, что силы и средства украинской ПВО со 100% результативностью сбили обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность".

Напомним, сегодня российские войска обстреляли приграничье Сумской области. В течение дня зафиксировано 68 "прилетов" из различных видов оружия.

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