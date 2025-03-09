Окупанти намагались взяти під контроль трасу "Покровськ - Костянтинівка". Наразі загроза для траси є, але ЗСУ змогли контратакувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова.
"Окупанти намагались взяти її (трасу, - ред) під вогневий та фізичний контроль. На деякий час вийшло щодо вогневого. Після часткової контратаки українських сил і вогневий контроль відбили", - розповів він.
Водночас, безумовно загроза для траси є, пересуватися нею ризиковано, але тим не менш вона не перерізана.
"І ми не говоримо про контроль росіян над нею. Цієї цілі вони не досягли", - додав він.
За добу 8 березня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. ЗСУ вразили два пункти управління дронів РФ і 18 районів із живою силою окупантів.
Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 25 штурмів росіян у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли.
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