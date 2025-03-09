Окупанти намагались взяти під контроль трасу "Покровськ - Костянтинівка"

"Окупанти намагались взяти її (трасу, - ред) під вогневий та фізичний контроль. На деякий час вийшло щодо вогневого. Після часткової контратаки українських сил і вогневий контроль відбили", - розповів він.

Водночас, безумовно загроза для траси є, пересуватися нею ризиковано, але тим не менш вона не перерізана.

"І ми не говоримо про контроль росіян над нею. Цієї цілі вони не досягли", - додав він.