Оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск - Константиновка"

"Оккупанты пытались взять ее (трассу, - ред) под огневой и физический контроль. На некоторое время получилось по огневому. После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль отбили", - рассказал он.

В то же время, безусловно угроза для трассы есть, передвигаться по ней рискованно, но тем не менее она не перерезана.

"И мы не говорим о контроле россиян над ней. Этой цели они не достигли", - добавил он.