Окупанти намагались приховати сліди. Російська міна вибухнула біля енергоблока ЗАЕС

Біля машзали четвертого енергоблока на ЗАЕС вибухнула російська міна. Окупанти визнали вибух свого боєприпасу та намагались замести сліди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Енергоатом ".

Так, російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції.

"І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС.

"Росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ", - додали в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Крім того, окупанти готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції. Колаборантів та працівників "Росатому" вже попередили.