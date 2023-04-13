Оккупанты пытались скрыть следы. Российская мина взорвалась возле энергоблока ЗАЭС
Около машзала четвертого энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина. Оккупанты признали взрыв своего боеприпаса и пытались замести следы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
Так, российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции.
"И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина", - говорится в сообщении.
Как отмечается, звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС.
"Россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ", - добавили в "Энергоатоме".
Как сообщалось, российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.
Кроме того, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Коллаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.
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