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Оккупанты пытались скрыть следы. Российская мина взорвалась возле энергоблока ЗАЭС

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Укриана, Четверг 13 апреля 2023 12:51
Оккупанты пытались скрыть следы. Российская мина взорвалась возле энергоблока ЗАЭС Фото: российская мина взорвалась возле энергоблока ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Около машзала четвертого энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина. Оккупанты признали взрыв своего боеприпаса и пытались замести следы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Так, российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции.

"И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС.

"Россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ", - добавили в "Энергоатоме".

Как сообщалось, российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Кроме того, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Коллаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.

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