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Окупанти готують план евакуації із ЗАЕС, - Центр нацспротиву

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Енергодар, Середа 12 квітня 2023 11:57
Окупанти готують план евакуації із ЗАЕС, - Центр нацспротиву Фото: окупанти готують план евакуації із ЗАЕС (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупанти готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції. Колаборантів та працівників "Росатому" вже попередили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"Колаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому" на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначають, що окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали паспорти РФ.

"Так, ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують", - додають в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники встановлюють додатковий паркан навколо окупованої Запорізької АЕС. Так вони намагаються огородити під'їзди до станції.

Також нагадаємо, що ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається загрозливою. Постійні відключення АЕС від зовнішньої мережі становлять загрозу для ядерної безпеки.

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