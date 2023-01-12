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Окупанти накрили Нікопольський район артилерійським вогнем: названо наслідки

Фото: окупанти накрили Нікопольський район артилерійським вогнем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти знов обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

На територію громади прилетіло близько десяти снарядів.

"Пошкоджено кілька приватних будинків та господарських будівель. Масштаби завданих збитків ще з'ясовуються", - повідомив Резніченко.

Фото: наслідки обстрілу Нікопольського району 12 січня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару пошкоджено один із приватних секторів.

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НікопольДніпропетровська область