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Оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем: названы последствия

Фото: оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг из артиллерии атаковал Марганецкую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

На территорию общины прилетели около десяти снарядов.

"Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - сообщил Резниченко.

Фото: последствия обстрела Никопольского района 12 января (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие удара поврежден один из частных секторов.

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НикопольДнепропетровская область