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Окупанти накрили мінами одну із громад Сумської області (фото)

фото: окупанти накрили мінами одну із громад Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 5 грудня з мінометів обстріляли Миропільську громаду Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено адмінбудівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами глави ОВА, з території Росії було випущено близько 15 хв. Вибухи пошкодили вікна адмінбудівлі старостата. Там же був і Центр надання соціальних послуг. Також внаслідок обстрілу вибито скло у шести приватних будинках.

"Один будинок відновленню не підлягає. Сім'я, яка там жила, не постраждала, бо тимчасово переїхала до Сум", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, протягом учорашнього дня окупанти обстрілювали п'ять громад Сумської області. Били з мінометів та артилерії.

Також 3 грудня російські військові кілька разів обстріляли Сумську область із використанням міномету, пошкодили ЛЕП та підприємство.

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Сумська областьвибухиОбстріл