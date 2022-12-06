Окупанти накрили мінами одну із громад Сумської області (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами глави ОВА, з території Росії було випущено близько 15 хв. Вибухи пошкодили вікна адмінбудівлі старостата. Там же був і Центр надання соціальних послуг. Також внаслідок обстрілу вибито скло у шести приватних будинках.

"Один будинок відновленню не підлягає. Сім'я, яка там жила, не постраждала, бо тимчасово переїхала до Сум", - зазначив Живицький.