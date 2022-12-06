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Оккупанты накрыли минами одну из общин Сумской области (фото)

фото: оккупанты накрыли минами одну из общин Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 5 декабря из минометов обстреляли Миропольскую общину Сумской области. Вследствие ударов повреждено админздание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам главы ОВА, с территории России было выпущено около 15 мин. Взрывы повредили окна админздания старостата. Там же был и Центр предоставления соцуслуг. Также вследствие обстрела выбиты стекла в шести частных домах.

"Один дом восстановлению не подлежит. Семья, которая там жила, не пострадала, потому что временно переехала в Сумы", - отметил Живицкий.

Напомним, в течение вчерашнего дня оккупанты обстреливали пять общин Сумской области. Били из минометов и артиллерии.

Также 3 декабря российские военные несколько раз обстреляли Сумскую область с использованием миномета, повредили ЛЭП и предприятие.

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