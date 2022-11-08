Окупанти накрили з "Градів" дві громади Дніпропетровської області: в ОВА показали наслідки

Російські окупанти у ніч на 8 листопада атакували Дніпропетровську область. Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Росіяни поцілили з "Градів" і важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській", - зазначив посадовець.
Резніченко вказав, що у Нікополі ворожі снаряди понівечили близько десятка багатоповерхових і приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.
"У решті районів ніч пройшла під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, у Дніпрі та області ввечері 7 листопада була оголошена загроза атаки з повітря. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.