Окупанти накрили Бериславський район авіабомбами: є загиблий (фото)

"Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах", - розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, як зазначають в обласній прокуратурі, близько 01:15 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами.

"Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який знаходився на подвірʼї", - розповіли у відомстві.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонської області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну. Вже у листопаді українські сили повернули Херсон та частину населених пунктів під свій контроль.

При цьому російські війська продовжують обстріли Херсона і, зокрема, Берислава та району, з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Наприклад, російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби 25 вересня. Одна з них впала на будівлю ЖЕКу, одна людина загинула, поранено кількох людей.