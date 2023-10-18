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Оккупанты накрыли Бериславский район авиабомбами: есть погибший (фото)

Фото: оккупанты накрыли Бериславский район Херсонской области авиабомбами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сбросили авиабомбы с авиации на территории Херсонской области. Погиб человек.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Херсонская областная прокуратура, Telegram-канал Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине. Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам", - рассказал глава ОВА Александр Прокудин.

В частности, как отмечают в областной прокуратуре, около 01:15 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно атака совершена управляемыми авиабомбами.

"Враг попал по территории частного дома. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе", - рассказали в ведомстве.

 

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Херсон