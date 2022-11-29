Окупанти накрили артилерією агропідприємство у Сумській області (фото)

Російські війська 29 листопада, застосувавши артилерію, обстріляли Новослобідську громаду Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено місцеве агропідприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
Ворожі снаряди розірвалися в одному із прикордонних сіл.
"Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни у трьох складах із зерном. Також пошкоджено 2 трактори та 3 автомобілі. Прильоти були й поряд з адмінбудівлею. Там пошкоджено вікна та електропроводи. Люди, на щастя, не постраждали", - розповів він. .
Фото: наслідки обстрілу Сумської області 29 листопада (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, російські окупанти увечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту кількома ракетами.
Пізніше стало відомо, щопід ракетний удар у Дніпрі потрапило одне із приватних підприємств міста. У ОВА показали фото наслідків.
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