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Окупанти накрили артилерією агропідприємство у Сумській області (фото)

Фото: окупанти накрили артилерією агропідприємство на Сумщині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 29 листопада, застосувавши артилерію, обстріляли Новослобідську громаду Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено місцеве агропідприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Ворожі снаряди розірвалися в одному із прикордонних сіл.

"Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни у трьох складах із зерном. Також пошкоджено 2 трактори та 3 автомобілі. Прильоти були й поряд з адмінбудівлею. Там пошкоджено вікна та електропроводи. Люди, на щастя, не постраждали", - розповів він. .

Фото: наслідки обстрілу Сумської області 29 листопада (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, російські окупанти увечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту кількома ракетами.

Пізніше стало відомо, щопід ракетний удар у Дніпрі потрапило одне із приватних підприємств міста. У ОВА показали фото наслідків.

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