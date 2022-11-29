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Оккупанты накрыли артиллерией агропредприятие в Сумской области (фото)

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Сумская область, Вторник 29 ноября 2022 15:16
Оккупанты накрыли артиллерией агропредприятие в Сумской области (фото) Фото: оккупанты накрыли артиллерией агропредприятие в Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 29 ноября, применив артиллерию, обстреляли Новослободскую общину Сумской области. Вследствие ударов повреждено местное агропредприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Вражеские снаряды разорвались в одном из приграничных сел.

"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном. Также повреждены 2 трактора и 3 автомобиля. Прилеты были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода. Люди, к счастью, не пострадали", - рассказал он.

Фото: последствия обстрела Сумской области 29 ноября (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, российские оккупанты вечером 28 ноября обстреляли Днепр. Враг нанес удар по городу несколькими ракетами.

Позже стало известно, что под ракетный удар в Днепре попало одно из частных предприятий города. В ОВА показали фото последствий.

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