Оккупанты накрыли артиллерией агропредприятие в Сумской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном. Также повреждены 2 трактора и 3 автомобиля. Прилеты были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода. Люди, к счастью, не пострадали", - рассказал он.

Вражеские снаряды разорвались в одном из приграничных сел.

Напомним, российские оккупанты вечером 28 ноября обстреляли Днепр. Враг нанес удар по городу несколькими ракетами.

Позже стало известно, что под ракетный удар в Днепре попало одно из частных предприятий города. В ОВА показали фото последствий.

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