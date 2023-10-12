Окупанти накопичують резерви для наступу на деяких ділянках, - Єрмак

Російські окупанти готуються до наступальних дій на деяких напрямках в Україні. Для цих цілей противник займається накопиченням сил та засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Чиновник пояснює такі плани загарбників своїм наступом спробувати відтягнути на "гарячі" ділянки фронту частину українського війська.
"Війна дуже динамічна. Ворог накопичує резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках, з метою відтягнути додаткові сили нашої армії", - зазначив Єрмак.
При цьому він звернув увагу, що Сили оборони України продовжують рух уперед на інших напрямках.
"Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії. Україна розуміє російські цілі. І щодня мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед", - сказав чиновник.
Єрмак наголосив, що саме єдність та боротьба дозволяють Україні зламати ключовий план РФ, який полягає у намірах "знищити нашу націю".
Кілька днів тому начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що російські окупанти намагаються завадити українським Силам оборони пройти на північ від Бахмута, і для цього противник перекидає туди свої резерви.
Крім того, про перекидання окупантами вперше за пів року нових резервів в Маріуполь та район повідомляв 9 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Останніми днями війська РФ суттєво активізували наступальні дії біля Авдіївки. Також епіцентрами боїв залишаються Бахмут та лінія Куп'янськ-Лиман. При цьому окупанти також масово обстрілюють Авдіївку та сусідні населені пункти. Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто.
Чому ворог штурмує "брами до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів - у матеріалі РБК-Україна.
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