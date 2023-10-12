Оккупанты накапливают резервы для наступления на некоторых участках, - Ермак

Российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на некоторых направлениях в Украине. Для этих целей противник занимается накапливанием сил и средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Чиновник объясняет такие планы захватчиков своим наступлением попытаться оттянуть на "горячие" участки фронта часть украинского войска.
"Война очень динамична. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии", - отметил Ермак.
При этом он обратил внимание, что Силы обороны Украины продолжают движение вперед на других направлениях.
"Борьба с многомиллионным злом никогда не бывает простой. Она требует оружия, подготовки, стратегии. Украина понимает российские цели. И каждый день миллионы украинцев работают над тем, чтобы ломать планы врага, отбивать атаки, идти вперед", - сказал чиновник.
Ермак подчеркнул, что именно единство и борьба позволяют Украине сломать ключевой план РФ, который заключается в намерениях "уничтожить нашу нацию".
Несколько дней назад начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты пытаются помешать украинским Силам обороны пройти к северу от Бахмута, и для этого противник опрокидывает туда свои резервы.
Кроме того, о переброске оккупантами впервые за полгода новых резервов в Мариуполь и район сообщал 9 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В последние дни войска РФ существенно активизировали наступательные действия у Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман. При этом оккупанты также массово обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город.
Почему враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.