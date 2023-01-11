Окупанти можуть завдати удару по Дніпропетровській області, а у Херсоні чутно вибухи

Російські окупанти ввечері 11 січня можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Прибережні території - увага, активність ворожої артилерії", - зазначив посадовець.
Суспільне пише, що 11 січня в Херсоні пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 23:44 години.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.
Нагадаємо, внаслідок чергового обстрілу росіян була пошкоджена будівля Херсонського державного університету.
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