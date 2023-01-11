Оккупанты могут нанести удар по Днепропетровской области, а в Херсоне слышны взрывы

Российские оккупанты вечером 11 января могут нанести удар по Днепропетровской области с артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Прибрежные территории - внимание, активность вражеской артиллерии", - отметил чиновник.
Суспильне пишет, что 11 января в Херсоне прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
По данным СМИ, звуки были слышны около 23:44 часов.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, в результате очередного обстрела россиян было повреждено здание Херсонского государственного университета.
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