Окупанти можуть завдати удару по Дніпропетровській області, а у Херсоні чутно вибухи

Російські окупанти ввечері 11 січня можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прибережні території - увага, активність ворожої артилерії", - зазначив посадовець.

У Херсоні чутно вибухи

Суспільне пише, що 11 січня в Херсоні пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 23:44 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.