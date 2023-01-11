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Окупанти можуть завдати удару по Дніпропетровській області, а у Херсоні чутно вибухи

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Середа 11 січня 2023 23:57
Окупанти можуть завдати удару по Дніпропетровській області, а у Херсоні чутно вибухи Фото: Окупанти можуть завдати удару по Дніпропетровській області, а у Херсоні чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 11 січня можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прибережні території - увага, активність ворожої артилерії", - зазначив посадовець.

У Херсоні чутно вибухи

Суспільне пише, що 11 січня в Херсоні пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 23:44 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, внаслідок чергового обстрілу росіян була пошкоджена будівля Херсонського державного університету.

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Херсон Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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