Оккупанты могут нанести удар по Днепропетровской области, а в Херсоне слышны взрывы

Российские оккупанты вечером 11 января могут нанести удар по Днепропетровской области с артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прибрежные территории - внимание, активность вражеской артиллерии", - отметил чиновник.

В Херсоне слышны взрывы

Суспильне пишет, что 11 января в Херсоне прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

По данным СМИ, звуки были слышны около 23:44 часов.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.