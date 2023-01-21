Окупанти не можуть розпочати генерацію електроенергії на ЗАЕС: названі причини

Окупанти не можуть розпочати експлуатацію Запорізької АЕС через відмову частини українського персоналу співпрацювати із загарбниками, а також через брак власних кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

Крім того, запустити генерацію електроенергії заважає поступова деградація спеціалізованого обладнання, спричинена недотриманням необхідного температурного режиму.

"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українських працівників ЗАЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" або іншим підприємством Росатому", – йдеться у повідомленні.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що ситуація навколо Запорізької АЕС посилюється через загострення на фронті. Тому виникла потреба термінового створення безпечної зони навколо станції.

Нагадаємо, 21 січня Рафаель Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив із ним ситуацію на Запорізькій АЕС та безпеку ядерних об'єктів в Україні.

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