Оккупанты не могут начать генерацию электроэнергии на ЗАЭС: названы причины

Оккупанты не могут начать эксплуатацию Запорожской АЭС из-за отказа части украинского персонала сотрудничать с захватчиками, а также из-за нехватки собственных кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

Кроме того, запустить генерацию электроэнергии мешает постепенная деградация специализированного оборудования, вызванная несоблюдением необходимого температурного режима.

"В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", – говорится в сообщении.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется из-за обострения на фронте. Поэтому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции.

Напомним, 21 января Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским и обсудил с ним ситуацию на Запорожской АЭС и безопасность ядерных объектов в Украине.

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