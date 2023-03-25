Окупанти можуть готуватися до "жестів доброї волі" в Херсонській області, - Сили оборони

"Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають "народну прикмету" - коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за "поребрик" своє майно", - це як правило підготовка до тих самих "жестів", - зазначила Гуменюк.

Однак вона акцентувала, що до таких" жестів" призводить саме бойова робота високої інтенсивності зі сторони українських захисників.

"Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю", - сказала Гуменюк.

Своєю чергою вона пояснила заяви про відхід російських військ з Нової Каховки, які потім спростували.

"Військові теж вірять в хороше та інколи видається бажане за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська пакуються та виходять", - каже Гуменюк.

Також вона додала, що після виходу одних підрозділів з Нової Каховки, туди зайшли інші.

Нагадаємо, 23 березня Генштаб повідомив, що всі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, розташованої на лівому березі Дніпра в херсонській області. Але згодом цю інформацію спростували, назвавши некоректною.

Як згодом пояснили в Силах оборони, так званий вихід російських окупантів із Нової Каховки є ознакою тактики, яка спостерігається з боку ворога час від часу. Це спроба психологічного впливу на місцеве населення та українських бійців.

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