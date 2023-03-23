Гуменюк про "вихід" окупантів із Нової Каховки: спроба психологічного впливу

Вихід російських окупантів із Нової Каховки є ознакою тактики, яка спостерігається з боку ворога час від часу. Однак це спроба психологічного впливу на місцеве населення та Сили оборони.

Про це заявила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це ознака тактики, яку ми спостерігаємо у виконанні ворога час від часу. Якщо повернемося у часи звільнення правобережжя, то ця тактика тоді теж прозоро прослідковувалась. Вони починали посилено грабувати, пакувати своїх валізи, відправляти до рідних додому все накрадене і переодягалися в цивільне", - розповіла вона.

Гуменюк підкреслила, що це така "народна прикмета".

"Ми вже усвідомлюємо, до чого вони готуються. Якийсь жест вони знову репетирують. Ми говоримо про те, що наразі спостерігаємо певну динаміку таких процесів, але усвідомлюючи, що ми в гібридній війні, ми знаємо, що це може бути спроба психологічного впливу на місцеве населення і на сили оборони", - додала вона.

За її словами, росіяни усвідомлюють, що ЗСУ можуть зачищати цю смугу безпеки в 30 кілометрів.

"Саме тому, вони імітують своє зникнення з населеного пункту, але це може таїти в собі велику загрозу. Вони можуть обстріляти цей населений пункт, звинуватити сили оборони, а потім знову через пропаганду просувати наративи для свого електорату про те, що план, не реалізований за 3 дні, все ще триває", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомив, що всі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, розташованої на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

При цьому пізніше в Генштабі заявили, що інформація про вихід окупантів із Нової Каховки виявилася некоректною.

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