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Окупанти моніторять сторінки українців у соцмережах напередодні "виборів", - ЦНС

Україна, Неділя 10 березня 2024 21:18
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Окупанти моніторять сторінки українців у соцмережах напередодні "виборів", - ЦНС Фото: Окупанти моніторять сторінки українців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Напередодні так званих "виборів президента РФ" на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вивчати сторінки місцевих мешканців у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, при окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости “лідерів думок” в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі.

Таким чином росіяни хочуть не допустити “дезінформації” перед “виборами” й заглушити всіх незгодних.

Центр національного спротиву закликав українців на тимчасово окупованих територіях бути обачним й повідомляти про позиції армії РФ, та переміщення колаборантів аби мати більш суттєвий вплив на ворога.

Нагадаємо, представники російських окупаційних адміністрацій в Україні, вживають необхідних заходів для зменшення негативних наслідків агресії РФ під час так званих виборів.

За інформацією українського підпілля, російське керівництво вимагає від представників РОА забезпечити максимальну підтримку Путіну серед місцевої молоді, не допускаючи показника підтримки нижче 72%.

Зараз на окупованих територіях активно поширюються наративи, що містять спотворену інформацію про Україну та наміри країн Заходу зменшити російський вплив на міжнародній арені.

ЦНС зауважив, що Росія сподівається, що явка на окупованих територіях досягне 30%.

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