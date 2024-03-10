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Оккупанты мониторят страницы украинцев в соцсетях накануне "выборов", - ЦНС

Украина, Воскресенье 10 марта 2024 21:18
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Оккупанты мониторят страницы украинцев в соцсетях накануне "выборов", - ЦНС Фото: оккупанты мониторят страницы украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Накануне так называемых "выборов президента РФ" на временно оккупированных территориях россияне начали изучать страницы местных жителей в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, при оккупационных администрациях были созданы мониторинговые группы, исследующие посты "лидеров мнений" в разных областях по их позициям. Каждую неделю отчет с такими лицами и пометкой относительно тональности их высказываний отправляется дальше.

Таким образом, россияне хотят не допустить "дезинформации" перед "выборами" и заглушить всех несогласных.

Центр национального сопротивления призвал украинцев на временно оккупированных территориях быть осторожным и сообщать о позициях армии РФ, и перемещение коллаборантов, чтобы оказать более существенное влияние на врага.

Напомним, представители российских оккупационных администраций в Украине принимают необходимые меры для уменьшения негативных последствий агрессии РФ во время так называемых выборов.

По информации украинского подполья, российское руководство требует от представителей РОА обеспечить максимальную поддержку Путину среди местной молодежи, не допуская показателя поддержки ниже 72%.

Сейчас на оккупированных территориях активно распространяются нарративы, содержащие обезображенную информацию об Украине и намерения стран Запада уменьшить российское влияние на международной арене.

ЦНС отметил, что Россия надеется, что явка на оккупированных территориях достигнет 30%.

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