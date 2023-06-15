UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти мінують шляхи новими системами "Земледелие", щоб стримати ЗСУ, - ЗМІ

Фото: окупанти використовують системи "Земледелие", щоб сповільнити ЗСУ (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська намагаються стримати наступ українських захисників на Запорізькому напрямку. Тому росіяни мінують території новими системами "Земледелие".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Ця система дистанційної постановки мін є однією з найновіших у Росії. Вперше окупанти використали її у війні проти України у березні 2022 року під час боїв у Харківській області.

ЗМІ зазначають, що наразі невідомо, скільки Росія має таких систем та скільки може виготовити їх за рік.

Що відомо про "Земледелие"

Кожна система оснащена двома пакетами на 25 пускових установок для реактивних снарядів калібру 122 мм. Вони споряджені мінами для дистанційного мінування територій. Російська система "Земледелие" може стріляти на відстань від 5 до 15 кілометрів.

За словами росіян, одного залпу такої установки вистачає, щоб замінувати площу в декілька футбольних полів.

Аналітики зазначають, що небезпека полягає у тому, що ворог може оперативно замінувати шляхи, якими будуть просуватися наші війська. У такому випадку потрібно витратити час, що зменшити небезпеку від "вибухових пасток".

Нагадаємо, що у березні 2023 року українські військові знищили російську машину дистанційного мінування "Земледелие".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяокупантиВійна в УкраїніВійна Росії проти України