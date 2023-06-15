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Оккупанты минируют пути новыми системами "Земледелие", чтобы замедлить ВСУ, - СМИ

Фото: оккупанты используют системы "Земледелие", чтобы замедлить ВСУ (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска пытаются сдержать наступление украинских защитников на Запорожском направлении. Поэтому россияне минуют территории новыми системами "Земледелие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Эта система дистанционной установки мин является одной из новейших в России. Впервые оккупанты использовали ее в войне против Украины в марте 2022 года во время боев в Харьковской области.

СМИ отмечают, что неизвестно, сколько Россия имеет таких систем и сколько может изготовить их за год.

Что известно о "Земледелии"

Каждая система снабжена двумя пакетами на 25 пусковых установок для реактивных снарядов калибра 122 мм. Они оснащены минами для дистанционного минирования территорий. Российская система "Земледелие" может стрелять на расстояние от 5 до 15 км.

По словам россиян, одного залпа такой установки хватает, чтобы заминировать площадь в несколько футбольных полей.

Аналитики отмечают, что опасность состоит в том, что враг может оперативно заминировать пути, по которым будут продвигаться наши войска. В таком случае нужно потратить время, что снизит опасность от "взрывных ловушек".

Напомним, что в марте 2023 года украинские военные уничтожили российскую машину дистанционного минирования "Земледелие".

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