Окупанти з мінометів знову обстріляли Сумську область: було 20 "приходів"

У вівторок, 7 лютого, російські військові знову обстріляли прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Окупаційна армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 15:10 до 16:00 повідомили про 20 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Заруцьке. У командуванні заявили, що втрат серед особового складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали наостанок.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 6 лютого, прокремлівські війська обстріляли три громади на Сумщині. Усього було зафіксовано 55 "прильотів".
Також раніше ми писали, що 5 лютого окупанти за добу 17 раз обстріляли Сумську область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.