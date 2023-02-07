Оккупанты из минометов снова обстреляли Сумскую область: было 20 "приходов"

Во вторник, 7 февраля, российские военные снова обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Оккупационная армия продолжает обстреливать приграничье Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 15:10 до 16:00 сообщили о 20 "приходах", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Заруцкое. В командовании заявили, что потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили напоследок.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 6 февраля, прокремлевские войска обстреляли три общины в Сумской области. Всего было зафиксировано 55 "прилетов".
Также ранее мы писали, что 5 февраля оккупанты за сутки 17 раз обстреляли Сумскую область.
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