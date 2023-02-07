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Окупанти з мінометів знову обстріляли Сумську область: було 20 "приходів"

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Сумська область, Вівторок 07 лютого 2023 21:06
Окупанти з мінометів знову обстріляли Сумську область: було 20 "приходів" Фото: Окупанти з мінометів знову обстріляли Сумську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 лютого, російські військові знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Окупаційна армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 15:10 до 16:00 повідомили про 20 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Заруцьке. У командуванні заявили, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали наостанок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 6 лютого, прокремлівські війська обстріляли три громади на Сумщині. Усього було зафіксовано 55 "прильотів".

Також раніше ми писали, що 5 лютого окупанти за добу 17 раз обстріляли Сумську область.

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