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Оккупанты из минометов снова обстреляли Сумскую область: было 20 "приходов"

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Сумская область, Вторник 07 февраля 2023 21:06
Оккупанты из минометов снова обстреляли Сумскую область: было 20 "приходов" Фото: Оккупанты из минометов снова обстреляли Сумскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 февраля, российские военные снова обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Оккупационная армия продолжает обстреливать приграничье Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15:10 до 16:00 сообщили о 20 "приходах", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Заруцкое. В командовании заявили, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили напоследок.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 6 февраля, прокремлевские войска обстреляли три общины в Сумской области. Всего было зафиксировано 55 "прилетов".

Также ранее мы писали, что 5 февраля оккупанты за сутки 17 раз обстреляли Сумскую область.

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