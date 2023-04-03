Окупанти з мінометів та АГС обстріляли громаду у Сумській області

В понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Білопільську громаду у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали Білопольську громаду - 3 обстріли", - йдеться у заяві.

Зазначається, що 14 "прильотів" було з міномета та 100 пострілів з АГС. В ОВА додали, що жертв внаслідок ворожих атак зафіксовано не було.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка в Сумській області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в обласній адміністрації.