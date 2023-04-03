Оккупанты из минометов и АГС обстреляли громаду в Сумской области

В понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Белопольскую общину в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"Сегодня в течение дня россияне обстреливали Белопольскую общину - 3 обстрела", - говорится в заявлении.
Отмечается, что 14 "прилетов" были из миномета и 100 выстрелов из АГС. В ОВА добавили, что жертв в результате вражеских атак зафиксировано не было.
"По сообщениям военных, оперативная обстановка в Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в областной администрации.
Напомним, что вчера российские оккупанты за сутки совершили десятки минометных обстрелов по четырем общинам Сумской области.
Как сообщалось, 1 апреля в очередной раз российские военные атаковали приграничные территории Сумской области.
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