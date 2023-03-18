Оккупанты из минометов и АГС обстреляли четыре громады в Сумской области
В субботу, 18 марта, россияне атаковали четыре общины в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской общин", - говорится в сообщении.
- Шалыгинская община: ближе к обеду был минометный обстрел общины - 7 "прилетов";
- Белопольская община: враг совершил обстрел из АГС (88 выстрелов) и минометов - 3 мины;
- Эсманская община: россияне били из минометов - 7 "прилетов";
- Краснопольская община: зафиксирован минометный обстрел общины - 3 "прилета".
"Без потерь и разрушений среди мирного населения", - добавили в ОВА.
Напомним, что в субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.