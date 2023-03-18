Оккупанты из минометов и АГС обстреляли четыре громады в Сумской области

В субботу, 18 марта, россияне атаковали четыре общины в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения", - добавили в ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской общин", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.

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