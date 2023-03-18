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Оккупанты из минометов и АГС обстреляли четыре громады в Сумской области

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Сумская область, Суббота 18 марта 2023 21:55
Оккупанты из минометов и АГС обстреляли четыре громады в Сумской области Фото: Оккупанты из минометов и АГС обстреляли четыре общины в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 18 марта, россияне атаковали четыре общины в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской общин", - говорится в сообщении.

  • Шалыгинская община: ближе к обеду был минометный обстрел общины - 7 "прилетов";
  • Белопольская община: враг совершил обстрел из АГС (88 выстрелов) и минометов - 3 мины;
  • Эсманская община: россияне били из минометов - 7 "прилетов";
  • Краснопольская община: зафиксирован минометный обстрел общины - 3 "прилета".

"Без потерь и разрушений среди мирного населения", - добавили в ОВА.

Напомним, что в субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.

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