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Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область: є руйнування (фото)

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Україна, Понеділок 21 листопада 2022 16:59
Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область: є руйнування (фото) Фото: Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Сумську область. Загарбники випустили 10 мін по приватному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативне командування "Північ".

"З 11:20 до 11:30 повідомили про 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Рожковичі", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - додали в оперативному командуванні.

Нагадаємо, що у Сумській області обстріли з території Російської Федерації зазнали Есманьська, Білопільська та Шалигинська громади. Внаслідок ворожих ударів у неділю в одній із них є руйнування.

Також російські окупанти здійснили обстріл з території Російської Федерації в напрямку прикордонних районів Сумської області з мінометів та ствольної артилерії. Протягом другої половини дня було 31 влучання.

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