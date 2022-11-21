Оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область: есть разрушения (фото)

В понедельник, 21 ноября, россияне атаковали Сумскую область. Захватчики выпустили 10 мин по частному сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативное командование "Север".

"С 11:20 до 11:30 сообщили о 10 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Рожковичи", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения информация не поступала", – добавили в оперативном командовании.