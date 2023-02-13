Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

У понеділок, 13 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Ворожі війська не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.
Військові повідомили, що втрат у результаті обстрілів серед особового складу та техніки немає. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 12 лютого, прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".
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