Понад 50 "прильотів". Росіяни завдали ударів по Сумській області з мінометів та артилерії

У неділю, 12 лютого, прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Краснопільської та Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 50 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Так, росіяни обстріляли:

Есманьську громаду з мінометів - 28 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе в одному із сіл громади. Обстріл громади продовжився близько 14:00, внаслідок чого було зафіксовано ще чотири "прильоти";

Зноб-Новгородську громаду з міномету один раз;

Краснопільську громаду з артилерії - 9 "прильотів";

Юнаківську громаду із мінометів. Після 14:00 було зафіксовано три "прильоти", а після 18:00 - ще сім "прильотів".

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли три громади на Сумщині.

Крім того, 10 лютого протягом дня російські військові обстріляли сім громад Сумської області і скинули вибухівку з безпілотника.

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