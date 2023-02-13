Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

В понедельник, 13 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

Военные сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава и техники нет. Также информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

"Вражеские войска не прекращают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 12 февраля, прокремлевские войска наносили удары по общинам Сумской области по минометам и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 прилетов.

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