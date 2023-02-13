RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

Фото: оккупанты из минометов обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 13 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Вражеские войска не прекращают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

  • С 13:28 до 13:40 сообщили о 3 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в направлении населенного пункта Товстодубово.
  • С 14:00 до 14:15 сообщили о 10 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Белокопытово.
  • С 16:10 до 16:30 зафиксировали 8 "приходов", предположительно 120 миномет, в районе населенного пункта Волковка.
  • С 16:25 до 16:32 сообщили о 2 "приходах", вероятно из миномета 120 калибра, в районе населенного пункта Янжуловка.

Военные сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава и техники нет. Также информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 12 февраля, прокремлевские войска наносили удары по общинам Сумской области по минометам и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 прилетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЧерниговская областьВойна России против Украины